الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات وسط مواجهات في الضفة

14 سبتمبر 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات لمدن وبلدات الضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عدداً من الشبان والطلبة.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة بيت ريما شمال غرب المدينة، حيث نكّل جنود الاحتلال بعدد من الشبان خلال عملية اقتحام استمرت لساعات.

أما في الخليل، فقد شهدت المحافظة اقتحامات متكررة لعدد من البلدات والمخيمات، بينها مخيم العروب الذي أطلق فيه الجنود الرصاص تجاه منازل الفلسطينيين، ومخيم الفوار، وبلدات يطا، بيت أمر، صوريف، سعير، الشيوخ، بيت عوا، وبيت كاحل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الطلبة الجامعيين بينهم الطالبتان براءة جمال كرامة ومريم محمود سلهب، إضافة إلى الطالب طارق عمرو، والشاب مجد أبو شمسية، كذلك اعتُقل الأستاذ مصطفى أبو شامية في مخيم الفوار، وعبادة عادي من بيت أمر، وشاب من وادي أبو كتيلا بالخليل.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات أودلا، تل، بيتا، بورين، مادما، وبيت فوريك، واعتقلت معروف خطاطبة والأستاذ وسيم نصاصرة.

وفي جنين، داهمت قوات الاحتلال محيط مستشفى ابن سينا، وبلدات كفر راعي وطمون، إضافة إلى منطقة واد برقين حيث أصيب شاب (24 عاماً) جراء اعتداء الجنود عليه بالضرب، وسلمته طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني للعلاج، كما اعتُقل الشاب علام عطاري بعد مداهمة منزله قرب دوار البيضاوي.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من الحاجز الجنوبي ووصلت إلى منطقة الطبال، إضافة إلى بلدة عزون شرق المحافظة.

كما شملت الاقتحامات طولكرم (ضاحية ذنابة)، وبيت لحم (بلدة زعترة شرق المدينة)، وطوباس (بلدة طمون).

وشهدت مسافر يطا جنوب الخليل مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين، أصيب خلالها مستوطنان اثنان خلال تصدي الأهالي لهجوم المستوطنين على قرية التواني.

وبالتوازي مع حملات الدهم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة بحق طلبة الجامعات في مدينة الخليل، في محاولة للضغط على الحراك الطلابي.

