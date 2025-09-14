الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة في يومها 709

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 709 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64 ألفًا و803 شهيدا بالإضافة إلى 164.264 جريحا، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة المئات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

أفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من المواطنين بعدوان الاحتلال على أرجاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم، في حين تتفاقم أزمة التجويع والتدمير خاصة في مدينة غزة التي يسعى الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل.

وأفاد مراسلنا بسماع انفجارات عنيفة منذ الصباح في أنحاء مدينة غزة الجنوبية ناجمة عن تفجير روبوتات واستهداف منازل من الطيران الحربي الإسرائيلي في حي الزيتون وجنوب الصبرة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون فجر اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة فجر اليوم محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية فجر اليوم في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال فجر اليوم خيمة نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين