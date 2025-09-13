غولان: نتنياهو يدفع (إسرائيل) إلى عزلة سياسية دولية

قال رئيس حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدفع (إسرائيل) إلى “عزلة سياسية عن العالم الغربي”.

وكتب غولان في تدوينة عبر منصة شركة “إكس”: “نتنياهو يدفع (إسرائيل) إلى عزلة سياسية عن العالم الغربي ويضر باتفاقيات السلام الاستراتيجية مع مصر والأردن”. وأضاف أن “نتنياهو يعرض اتفاقيات أبراهام ورؤى التطبيع الإقليمي للخطر”.

وفي 2020 وافق المغرب والإمارات والبحرين والسودان على تطبيع العلاقات مع الاحتلال فيما بات يُعرف بـ”اتفاقات أبراهام”، فيما وقعت مصر مع (إسرائيل) اتفاقية “كامب ديفيد” للسلام عام 1979، كما يرتبط الأردن باتفاقية سلام مع إسرائيل أيضا منذ 1994.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الجمعة، نائب السفير الإسرائيلي في أبوظبي دايفيد أحد هورساندي، وإبلاغه إدانتها للعدوان على الدوحة والتصريحات العدوانية لنتنياهو، بحق قطر.

في حين نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن مسؤول مصري وصفته بالمطلع، قوله إن مصر “تسعى لاستعادة دعم الموقف العربي لإطلاق قوة عربية مشتركة تكون قادرة على التحرك لحماية أي دولة عربية تتعرّض لاعتداء”، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة فورا.

وتابع غولان في تدوينته: “نتنياهو.. المتهم الجنائي، يخضع لتحقيقات أمنية خطيرة، ليس له أي شرعية أو كفاءة في اتخاذ القرارات الأمنية”.

وكان جيش الاحتلال قد شن هجوما جويا على الدوحة لاغتيال قادة حركة حماس المقيمين هناك، وتوعد بعدها بمهاجمة قادة الحركة في أي مكان.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس والاحتلال، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين