وفد قيادي من حماس يعزي باستشهاد الشرطي القطري بدر الدوسري

قدّم وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس واجب العزاء في استشهاد الوكيل عريف بدر بن سعد بن محمد الدوسري، الذي استشهد إثر "المحاولة الآثمة والغادرة" التي نفذها الاحتلال لاغتيال وفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي.

وتألف الوفد من عزت الرشق، سهيل الهندي، الدكتور عبد الجبار سعيد، جمال عيسى، أسامة حمدان، وأحمد مشعل، إلى جانب جمع من أبناء الحركة.

وعبّر الرشق عن أحرّ التعازي لعائلة الشهيد الدوسري، مؤكداً أن امتزاج دمائه الزكية بدماء الشعب الفلسطيني يجسد وحدة الدم والمصير المشترك بين قطر وفلسطين.

كما وجّه تحية تقدير لمواقف دولة قطر الشقيقة، ممثلة بسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وشعبها، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدوحة إلى جانب مصر الشقيقة في إطار الوساطة لوقف العدوان الإجرامي على قطاع غزة.

وأثنى عضو المكتب السياسي لحماس على صبر وثبات عائلة الدوسري، التي أظهرت معنويات وطنية عالية وجددت تأكيدها على مساندة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن مواقفها المشرفة تأتي امتداداً للدور القطري الفاعل في دعم صمود الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين