مستوطنون يهاجمون أراض وممتلكات فلسطينية بالضفة الغربية

هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، اليوم السبت، فلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق بيانات منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، توزعت هجمات المستوطنين في محافظات القدس، ونابلس، وبيت لحم، والخليل، وأريحا، والأغوار الشمالية.

وفي بلدة جبع شمال شرق القدس، أقدم مستوطنون على إحراق عدة منازل، ما تسبب بأضرار كبيرة للممتلكات، وأحدث حالة من الرعب والخوف بين الأهالي، في اعتداء جديد يهدد حياة الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم، وفق منظمة البيدر.

وقالت المنظمة الحقوقية إن “هذه الممارسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وفرض واقع استيطاني جديد، على حساب حقوقهم الأساسية”.

في السياق، قالت منظمة البيدر إن مستوطنين هاجموا بحماية جيش الاحتلال، مزارعين في خربة بزيق بالأغوار الشمالية أثناء عملهم بأرضهم، وقاموا بتهديدهم في محاولة لطردهم من أراضيهم.

وأضافت أن مناوشات حصلت بين المستوطنين والمزارعين أصحاب الأراضي، الذين رفضوا مغادرة أراضيهم.كما نظمت مجموعة مستوطنين “جولات استفزازية” في تجمع الشكارة شرقي بلدة دوما جنوب نابلس، بمرافقة الجيش الإسرائيلي، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب الضفة، أطلق مستوطن أغنامه في منطقة “تل ماعين” بمسافر يطا جنوب شرق الخليل، فيما أطلق مستوطنون آخرون مواشيهم في أراضي منطقة خلايل اللوز المزروعة بأشجار الزيتون شرق بيت لحم، ما ألحق أضرارا بالأشجار والمحاصيل الزراعية.

منظمة البيدر أكدت أن مستوطنين اقتحموا تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، وأطلقوا أغنامهم وسط بيوت المواطنين، لتخريب ممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين