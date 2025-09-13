استشهاد لاعب أكاديمية الهلال الطفل محمد السلطان في غزة

استشهد مهاجم أكاديمية نادي هلال غزة، محمد رامز السلطان، إلى جانب 14 من أفراد عائلته في مجزرة احتلالية استهدفت منزله في حي التوام، شمال مدينة غزة، أمس.

وأظهرت مقاطع مصورة دماراً كبيراً خلفه قصف الاحتلال لمنزل عائلة السلطان، الأمر الذي أدى إلى استشهاد معظم المواطنين، الذين كانوا في المكان.

وأصبح السلطان الشهيد السادس، الذي تقدمه أكاديمية نادي هلال غزة، خلال حرب الإبادة، التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ استشهد الطفل عاطف محمد دبور مع معظم أفراد عائلته في الثامن عشر من أكتوبر 2023.

في حين استشهد الشقيقان محمد ومحمود أبو دان في الثالث والعشرين من الشهر نفسه، قبل أن ينضم إليهم الطفل عمر الجماصي، الذي استشهد في الثامن عشر من مارس/ آذار 2024، فيما شهد الخامس والعشرون من أغسطس/ آب الماضي رحيل الطفل فادي العريان بحثاً عن المساعدات في منطقة وادي غزة، أما الطفل مالك أبو العمرين فقد استشهد في التاسع من الشهر الجاري شمال مدينة غزة، بحثاً عن الطعام كذلك.

واضطر نادي "الهلال" إلى وداع مؤسسه، عامر أبو رمضان، في الحادي والعشرين من أغسطس 2024، نتيجة نقص الدواء، والعلاج في قطاع غزة، إلى جانب وداع نجم فريق كرة الطائرة، محمد سامي غازي أبو عاصي، الذي استشهد في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، وودع بعدهما مهاجم الفريق الأول، محمد خليفة، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2024، مع سبعة أفراد آخرين من عائلته، بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم في مخيم النصيرات.

وتعرض مقر نادي هلال غزة، وملاعبه للتدمير مطلع فبراير/ شباط 2024، إذ أظهرت صفحة النادي الرسمية على "فيسبوك" لقطات متنوعة للدمار، الذي طاول معظم المرافق نتيجة قصف طائرات الاحتلال.

وارتفع عدد شهداء الحركة الرياضية والكشفية في فلسطين إلى نحو 780 شهيداً، منهم أكثر من 360 لاعباً لكرة القدم، إلى جانب تدمير قوات الاحتلال 288 منشأة رياضية وكشفية في قطاع غزة والضفة الغربية، آخرها مقر نادي الجزيرة الرياضي، الواقع وسط مدينة غزة، الذي استهدف في السابع من الشهر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين