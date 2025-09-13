فلسطين أون لاين

13 سبتمبر 2025 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
الصحة في غزة: نقص حاد في وحدات الدم بالمستشفيات ونداء عاجل لتوفيرها 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أن بنوك الدم في مستشفيات القطاع تعاني من "نقص حاد وخطير" في وحدات الدم ومكوناته، في ظل تزايد أعداد الإصابات الخطيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الصحة في بيان صحفي، اليوم السبت، إن الاحتياج اليومي لوحدات الدم ومكوناته يزيد على 350 وحدة دم، مشيرة إلى أن طبيعة الإصابات الحرجة التي تصل إلى المستشفيات تتطلب توفير كميات إضافية لإنقاذ الأرواح.

وأضافت، أن مصادر تعزيز أرصدة الدم، بما فيها حملات التبرع المجتمعية، تراجعت بشكل كبير نتيجة تفشي المجاعة وسوء التغذية.

وختمت الوزارة بتوجيه "نداء عاجل إلى كافة الجهات المعنية لتعزيز أرصدة وحدات الدم ومكوناته في المستشفيات"، محذّرة من انعكاسات هذا النقص على حياة الجرحى.

