الصحة: حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزَّة تقترب من 65 ألف شهيدٍ

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 47 شهيدًا،و 205 إصابات جديدة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفلان.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 420 شهيدًا، من بينهم 145 طفلًا. وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 142 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 5 شهداء و 26 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,484 شهيدًا وأكثر من 18,117 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,253 شهيدًا و 52,223 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,803 شهيدًا و 164,264 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين