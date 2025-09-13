لازاريني: قيود "إسرائيل" على المساعدات الإنسانية سبب المجاعة في غزة

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن سبب المجاعة في غزة هو القيود "الإسرائيلية" على المساعدات وتدمير البنية التحتية ومهاجمة العمليات الإنسانية.

وأضاف لازاريني في تصريح صحفي اليوم السبت، "لم أر قط مثل هذا الاستهتار الصارخ بالوضع المحمي للعاملين في المجال الإنساني والمرافق والعمليات".

ومن جهته، حذّر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت الماضي، من أنّ قطاع غزة يشهد «مجاعة مكتملة الأركان من صنع الاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدًا أنّ مصر ستواصل دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي «لا بديل عنها».

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق "إسرائيل" جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 64 ألفا و756 شهيدًا، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 413 فلسطينيا بينهم 143 طفلا، حتى الجمعة.

المصدر / وكالات