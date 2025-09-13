مستوطنون يهاجمون المزارعين في خربة ابزيق بالأغوار

هاجم مستوطنون، صباح اليوم السبت، المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية .

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين، هاجموا مزراعين في خربة ابزيق أثناء عملهم بأرضهم، وقاموا بتهديدهم في محاولة لطردهم من أراضيهم.

وأضاف، أن مناوشات حدثت بين المستوطنين والمزارعين الذين رفضوا مغادرة أراضيهم.

يشار إلى أن المزارعين في الأغوار الشمالية يتعرضون بشكل شبه يومي لمضايقات المستوطنين الذين يهاجمونهم ويخربون أدواتهم الزراعية ويستولون عليها، في محاولة منهم لتهجيرهم من أراضيهم.

