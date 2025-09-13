فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يهاجمون المزارعين في خربة ابزيق بالأغوار

إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

انسحاب لاعبي شطرنج "إسرائيليين" من بطولة في إسبانيا.. منظِّمو الحدث يعلِّقون: لنرفع أصواتنا

إيرلندا وهولندا وإسبانيا وآخرون يهدَّدون بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن".. ما السبب؟

أمة العرب: حدود من سراب وسيادة في غياب!

حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترمب

قصف مدرسة أبو عاصي.. جريمة جديدة ضد المدنيين في غزة

مصدر قيادي في حماس يكشف سرَّ فشل محاولة الاغتيال "الإسرائيلية" في الدوحة

د. حنان عبد الرحيم لـ"فلسطين أون لاين": تقسيمات استعمارية قديمة تعيد رسم المنطقة وغزة تحترق على نارها

مستوطنون يهاجمون المزارعين في خربة ابزيق بالأغوار

13 سبتمبر 2025 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يهاجمون المزارعين في خربة ابزيق بالأغوار

هاجم مستوطنون، صباح اليوم السبت، المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية .

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين، هاجموا مزراعين في خربة ابزيق أثناء عملهم بأرضهم، وقاموا بتهديدهم في محاولة لطردهم من أراضيهم.

وأضاف، أن مناوشات حدثت بين المستوطنين والمزارعين الذين رفضوا مغادرة أراضيهم.

يشار إلى أن المزارعين في الأغوار الشمالية يتعرضون بشكل شبه يومي لمضايقات المستوطنين الذين يهاجمونهم ويخربون أدواتهم الزراعية ويستولون عليها، في محاولة منهم لتهجيرهم من أراضيهم.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة