فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يهاجمون المزارعين في خربة ابزيق بالأغوار

إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

انسحاب لاعبي شطرنج "إسرائيليين" من بطولة في إسبانيا.. منظِّمو الحدث يعلِّقون: لنرفع أصواتنا

إيرلندا وهولندا وإسبانيا وآخرون يهدَّدون بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن".. ما السبب؟

أمة العرب: حدود من سراب وسيادة في غياب!

حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترمب

قصف مدرسة أبو عاصي.. جريمة جديدة ضد المدنيين في غزة

مصدر قيادي في حماس يكشف سرَّ فشل محاولة الاغتيال "الإسرائيلية" في الدوحة

د. حنان عبد الرحيم لـ"فلسطين أون لاين": تقسيمات استعمارية قديمة تعيد رسم المنطقة وغزة تحترق على نارها

إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

13 سبتمبر 2025 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
...
إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

 أصيب صباح اليوم السبت، مواطن برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عند مدخل مخيم طولكرم الغربي.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تسلمت من قوات الاحتلال مسنا (60 عاما)، أصيب بالرصاص الحي بالفخذ بمخيم طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ230 على التوالي، وسط اقتحامات يومية وحصار واجراءات عسكرية مشددة، ومنع المواطنين من دخول مخيمي طولكرم ونور شمس لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، عبر استهدافهم بالرصاص الحي.

وكانت مدينة طولكرم وضواحيها "ذنابة وارتاح وعزبة الجراد"، شهدت اليومين الماضيين تصعيدا عسكريا من خلال حظر التجول، ومداهمة المنازل والمباني السكنية، وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين طالت المئات، إضافة إلى تجريف دفيئات زراعية واغلاق المدخل الغربي لمخيم نور شمس بالمكعبات الاسمنتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #ضم الضفة #اقتحام طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة