إصابة مسن برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

أصيب صباح اليوم السبت، مواطن برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عند مدخل مخيم طولكرم الغربي.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها تسلمت من قوات الاحتلال مسنا (60 عاما)، أصيب بالرصاص الحي بالفخذ بمخيم طولكرم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ230 على التوالي، وسط اقتحامات يومية وحصار واجراءات عسكرية مشددة، ومنع المواطنين من دخول مخيمي طولكرم ونور شمس لتفقد منازلهم وممتلكاتهم، عبر استهدافهم بالرصاص الحي.

وكانت مدينة طولكرم وضواحيها "ذنابة وارتاح وعزبة الجراد"، شهدت اليومين الماضيين تصعيدا عسكريا من خلال حظر التجول، ومداهمة المنازل والمباني السكنية، وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين طالت المئات، إضافة إلى تجريف دفيئات زراعية واغلاق المدخل الغربي لمخيم نور شمس بالمكعبات الاسمنتية.

المصدر / فلسطين أون لاين