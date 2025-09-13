الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة الاعتقالات المنظمة التي تستهدف مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت عشرات الشبان خلال اقتحام بلدات في الخليل وقلقيلية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد العويوي من مدينة الخليل، كما اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال المدينة الشابين أحمد علي العلامي وأمجد غطفان العلامي، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

أما في محافظة قلقيلية، وفي حملة هي الأوسع خلال الساعات الماضية، نفذت قوات الاحتلال مساء أمس اقتحامًا واسعًا لبلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت أكثر من 20 شابًا من أبناء البلدة، بعد مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وشملت الاعتقالات أبناء عائلات عدة أبرزها: سليم، القيوي، عدوان، شبيطة، سليم، عمران، عنايا، الغناوي، ورضوان.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار سياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال عبر مداهمات يومية تستهدف الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسط تزايد معاناة الأهالي من الاعتقالات الجماعية والتنكيل بهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى