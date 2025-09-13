القوَّات اليمنيَّة تنفِّذ عمليةً عسكريَّة ضد الاحتلال في يافا المُحتلَّة

نفذت القوات المسلحة اليمنية، عمليةً عسكريةً استهدفت فيها عدة أهداف حساسة للاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة يافا المحتلة.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات اليمنية يحيى سريع في بيان عسكري، اليوم السبت، "نمكنا من تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ نوع فلسطين٢ الانشطاريّ متعدد الرؤوس مستهدفاً عدة أهداف حساسة في منطقةِ يافا المحتلة".

وأكد سريع، أن العملية حققت أهدافَها بنجاح، وتسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئِ.

وأضاف أنّ "الشعبَ اليمنيَّ العظيم، شعبُ العروبةِ والإسلامِ، شعبُ الإيمان والحكمة، شعب الجهاد والصمود، شعبُ الثقةِ باللهِ والتوكلِ عليهِ، لن يثنيهِ العدوانُ الإسرائيليُّ الغاشمُ عن الاستمرارِ في موقفِهِ المبدئيِّ تجاهَ إخوانِهِ المظلومينَ المجوَّعينَ في الشعبِ الفلسطينيِّ، ولن يدفعه العدوان المجرم إلا للمزيد من الثبات والصمود والتحدي في سبيلِ اللهِ والمستضعفين".

وشدد سريع على أن القوات المسلحة ستستمرّ في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعًا عن البلد وضمن التصدي للعدوانِ وإسنادًا لإخوانِنا الصامدينَ في غزةَ حتى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين