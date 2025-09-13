استهدافٌ متواصل وتشريدٌ لآلاف المواطنين.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 708 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,756 شهيدًا و 164,059 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لتقرير وزارة الصحة بغزة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق دير البلح وسط القطاع، فيما أطلق طيران الاحتلال المروحي نيرانه شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات تستهدف المناطق الشمالية لمدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن من انتشال جثامين عائلة الحصري كاملة من تحت أنقاض منزلهم قرب محطة أبو حليمة بمخيم الشاطئ غرب غزة، والشهداء هم:براء نادر الحصري،ىفؤاد نادر الحصري،ىيارا نادر الحصري، أحمد نادر الحصري، نيفين نسمان (زوجة نادر الحصري)، إيمان محمد الحصري.

ونفذ الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه مناطق غربي مدينة غزة.

وأعلنت مصاجر طبية استشهاد العميد جاسر المشوخي، مدير شرطة محافظة رفح سابقًا، في قصف "إسرائيلي" على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين