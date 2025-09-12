إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد تصريحات نتنياهو

وكالات/ فلسطين أون لاين

استدعت الحكومة الإسبانية القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد، اليوم الجمعة، احتجاجًا على تصريحات صادرة عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو – المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب – وصفتها بأنها "كاذبة ومسيئة".

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن الوزير خوسيه مانويل ألباريس أبلغ الدبلوماسي الإسرائيلي رفض بلاده القاطع لهذه التصريحات، التي جاءت ردًا على انتقادات مدريد للحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان نتنياهو قد شنّ هجومًا على رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، متهماً إياه بتوجيه "تهديد إبادة جماعية ضد الدولة اليهودية"، بعدما أعلنت إسبانيا سلسلة عقوبات على إسرائيل.

وأضاف في منشور على منصة "إكس" أن تصريحات سانشيز تذكّر بمحاكم التفتيش الإسبانية وطرد اليهود والمحرقة النازية.

وفي مؤتمر صحفي سابق، أكد سانشيز أن بلاده، رغم افتقارها لأسلحة إستراتيجية كالقنابل النووية أو حاملات الطائرات، ستواصل السعي لوقف ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" في غزة، مشددًا على أن "هناك أهدافًا تستحق النضال من أجلها، حتى لو لم يكن النصر ممكنًا بقدراتنا وحدها".

بالتزامن مع هذا التوتر، أعلنت مدريد عن حزمة عقوبات جديدة ضد إسرائيل، شملت حظرًا شاملاً على تصدير السلاح إليها، منع دخول الطائرات والسفن العسكرية الإسرائيلية إلى الأجواء والموانئ الإسبانية، حظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

كما أدرجت مدريد شخصيات إسرائيلية مسؤولة عن الإبادة في غزة على قائمة الحظر، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتأتي هذه التطورات بعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار 2024، في خطوة لحقتها عدة دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا، على أن يُعلن رسميًا عنها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية.