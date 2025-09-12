وزارة الصَّحة: حصيلة ضحايا الإبادة في غزة تتجاوز الـ 64 ألفًا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 64,756 شهيدًا و164,059 إصابة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 38 شهيدًا – بينهم اثنان جرى انتشالهما من تحت الركام – إضافة إلى 200 إصابة جديدة.

فيما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس/آذار الماضي وحتى اليوم 12,206، إلى جانب 52,018 إصابة.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى وصول 14 شهيدًا و143 إصابة جديدة من نقاط مراكز المساعدات خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" إلى 2,479 شهيدًا وأكثر من 18,091 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما سجلت حالتا وفاة جديدتان بسبب المجاعة وسوء التغذية – إحداهما لطفل – ليرتفع العدد إلى 413 وفاة، بينهم 143 طفلًا. ومنذ إعلان IPC حالة المجاعة في غزة، تم توثيق 135 حالة وفاة مرتبطة بالجوع، من بينها 28 طفلًا.

ودعت وزارة الصحة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر المنصة الرسمية للوزارة، مؤكدة أن ذلك يساعد على حفظ السجلات وتوثيق كافة الضحايا.