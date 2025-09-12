اليمن.. مسيرات مليونية تؤكد نصرة غزة والتضامن مع قطر

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت عدة مدن يمنية، اليوم الجمعة، خروج مسيرات شعبية مليونية في إطار الفعاليات الأسبوعية المتواصلة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ورفضًا لجرائم الإبادة والتجويع التي يتعرض لها قطاع غزة.

وجاءت المسيرات لهذا الأسبوع تحت شعار: "وفاء للشهداء.. لن نتراجع في إسناد غزة مهما كانت التضحيات"، حيث احتشدت الحشود الجماهيرية بكثافة في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء، ملوحة بالأعلام الفلسطينية والشعارات المناهضة للاحتلال.

وفي بيانها الختامي، أكدت المسيرات أن "ثمن المواقف العظيمة هو الدماء الزكية، لكن عاقبتها النصر الموعود والفتح المبين في الدنيا والآخرة"، معتبرة أن أي اعتداء على أي جزء من بلدان الأمة هو استهداف للجميع، وأن "أي شهيد يسقط في أي بلد هو شهيد منّا".

وأعلن البيان عن تضامن اليمن مع حركة حماس عقب الغدر الإسرائيلي الذي طال قياداتها في قطر، كما عبّر عن التضامن مع الدوحة ورفض "الاستباحة الصهيونية لسيادتها".

كما أشاد البيان بتصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية ضد أهداف إسرائيلية، مؤكدًا أنها باتت أكثر زخمًا وفعالية في العمق خلال الفترة الأخيرة.