حماس: تدمير الأبراج واستهداف المدنيين تجاوز أبشع الجرائم في التاريخ

12 سبتمبر 2025 . الساعة 16:35 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن القصف الصهيوني الهمجي المتواصل على قطاع غزة، بما في ذلك الجريمة المروّعة التي استهدفت منزل عائلة السلطان شمال مدينة غزة وأودت بحياة أكثر من 14 شهيدًا، إلى جانب تدمير الأبراج السكنية، يشكّل "إرهاب دولة منظمًا وجرائم حرب فاضحة ترتكبها حكومة الاحتلال في تحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي وكافة القوانين والمواثيق الإنسانية".

وأضافت الحركة في تصريح صحفي، أن استمرار العجز الدولي والأممي، مقترنًا بالغطاء الأمريكي الممنوح للاحتلال، شجّع نتنياهو وحكومته الفاشية على التمادي في ارتكاب المجازر والإبادة الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يهدد النظام الدولي ويُفقد القوانين الإنسانية قيمتها.

وطالبت "حماس" الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الإبادة والتجويع والتهجير بحق الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال، وفي مقدمتهم نتنياهو، على "الفظائع والانتهاكات التي تجاوزت أبشع الجرائم في التاريخ المعاصر".

