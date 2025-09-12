يديعوت أحرونوت: زامير قلق من فشل عملية احتلال غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير يعيش حالة قلق متزايد من فشل العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة بتحقيق أهدافها.

وقالت الصحيفة إن زامير يشعر بإحباط عميق إزاء تردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بما يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، مؤكدة أنه "كاد يتوسل" للمستوى السياسي لتوضيح ما يريده من استمرار العمليات العسكرية في الأماكن ذاتها ثم اتهام الجيش لاحقًا بالفشل.

وأوضحت أن زامير حذّر من أن العملية الحالية ستنتهي كسابقاتها، وأن أي "إنجازات" ميدانية سيجري الإعلان عنها ستتآكل بمرور الوقت ما لم يتم حسم المسار السياسي بشأن مستقبل القطاع.