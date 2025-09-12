الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة وغزة والقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الواسعة اليوم الجمعة، والتي طالت عدداً من الشبان والأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، بينهم أطباء وأسرى محررون.

في طولكرم:

• اعتقال الشاب قسـام حاتم فقهاء من قرب ضاحية ارتاح جنوب المدينة.

• اعتقال الدكتور أنس سمير عواد، أخصائي الأطفال، من مدينة طولكرم.

• اعتقال المواطن علاء الجراد والاعتداء على زوجته وأطفاله خلال اقتحام المدينة.

• اعتقال الدكتور جهاد حسونة من منزله في الحي الجنوبي بطولكرم.

في غزة:

• قوة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين خلال محاولتهما الحصول على المساعدات في منطقة نتساريم شمال القطاع.

في القدس:

• شرطة الاحتلال تعلن اعتقال منفذ عملية الطعن في أحد الفنادق القريبة من القدس المحتلة، وتقول إنه من مخيم شعفاط.

في قلقيلية:

• قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في بلدة عزون شرق قلقيلية، وتنكّل بالأهالي.

• اعتقال عدد من المواطنين من أمام أحد المساجد في عزون أثناء صلاة الجمعة.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القيادات والنخب والأسرى المحررين وعائلاتهم.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى