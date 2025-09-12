إصابتان في عملية طعن فدائيَّة داخل فندق قرب القدس المُحتلَّة

أُصيب مستوطنان، ظهر اليوم الجمعة، في عملية طعن وقعت في فندق "تسوفا" قرب القدس المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام العبري، أن مستوطنين أُصيبا في عملية طعن وقعت في فندق "تسوفا" في جبال القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت المنفذ.

وأفادت القناة 12 العبيرة، نقلًا عن إسعاف الاحتلال، أن أحد الحالتين خطيرة والآخر متوسطة.

من مكان عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة اثنين من المستوطنين في فندق "تسوفا" بجبال القدس المحتلة

وذكرت مصادر عبرية، أنَّ منفذ عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة، هو شاب فلسطيني من بلدة شعفاط شمال المدينة ويحمل الهوية المقدسية.

