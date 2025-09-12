الاحتلال يعتقل أكثر من ألف فلسطيني بطولكرم في يوم واحد

أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تواصل حملات الاعتقال الجماعية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة، مشيرا إلى أن محافظة طولكرم شهدت مساء أمس الخميس اعتقال ما يقارب (1000) مواطن خلال ساعات قليلة.

وأوضح المكتب، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأحياء والمنازل والمحال التجارية بأعداد كبيرة من الجنود والآليات العسكرية، مستخدمة القوة المفرطة والكلاب البوليسية، وأجبرت مئات المعتقلين على السير في طوابير طويلة بطريقة مهينة وعنصرية.

وبيَّن أن هذه الحملة امتداد لعمليات الاعتقال الجماعي في قطاع غزة، والتي رافقها تنكيل وإذلال للمواطنين في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن عدد الأسرى تجاوز (11 ألفا) داخل السجون الإسرائيلية عدا آلاف المحتجزين في المعسكرات العسكرية.

وحمَّل المكتب الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، داعيًا المؤسسات الحقوقية للتدخل العاجل وأبناء الشعب الفلسطيني للتضامن مع عائلات المعتقلين.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل الاحتلال والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدًا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين