12 سبتمبر 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
“هاكرز” أتراك ينشرون أرقام هواتف 11 وزيرًا "إسرائيليًا.. "تمكَّنوا من اختراق هاتف أحدهم ونشر صورته"

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه بعد هجوم أمس ضد وزير الحرب "يسرائيل كاتس"، نشر اليوم هاكرز أتراك أرقام هواتف 11 وزيرا في "الحكومة الإسرائيلية"، إضافة إلى رقم هاتف رئيس الكنيست "أمير أوحانا".

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه من بين الأرقام التي نُشرت أيضا: رقم الهاتف المحمول لوزير الحرب السابق يوآف غالانت، وكذلك رقم رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، مع الإشارة إلى أنه قد لا يكون محدثا.

وأضافت "أما الوزراء الذين كشفت أرقام هواتفهم على ما يبدو فهم: ياريف ليفين، إيلي كوهين، دودي أمسالم، يوآف كيش، ميري ريغيف، ميكي زوهر، آفي ديختر، ونير بركات".

وأمس الخميس، نشرت مجموعة “هاكرز” تركية رقم الهاتف المحمول  لكاتس، ونجح أحد أفراد المجموعة في الاتصال به عبر مكالمة “فيديو”، حيث أجاب الوزير عن طريق الخطأ قبل أن يغلق المكالمة على الفور.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن “الهاكرز” عمد إلى نشر صورة شاشة من المكالمة تظهر كاتس، إلى جانب رقم هاتفه الذي يُستخدم منذ سنوات.

وأضافت الصحيفة أنه بالتزامن مع ذلك، تلقى كاتس آلاف الرسائل المسيئة، تضمنت شتائم وتهديدات منها “سنقتلك”، وصدرت بعضها عن “روبوتات” إلكترونية.

وفي تعليق على الواقعة، أوضح مسؤولون "إسرائيليون" أنه باتت تتزايد مؤخرا المحاولات لاختراق أجهزة هواتف تابعة للجهات الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#يسرائيل كاتس #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #هاكرز أتراك

