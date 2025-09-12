فلسطين أون لاين

استشهاد موظف بوزارة الصحة برصاص الاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي

12 سبتمبر 2025 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
استشهاد موظف بوزارة الصحة برصاص الاحتلال في ساحة مجمع ناصر الطبي

نعى مجمع ناصر الطبي في خانيونس،  الشهيد أمين مسلم أحد سائقي النقل في المجمع، الذي ارتقى شهيدًا عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك أثناء أدائه لواجبه المهني داخل حرم المجمع واصابة عدد من المرافقين.

واستنكر المجمع في بيان صحفي، اليوم الجمعة، هذا الاعتداء الآثم على الطواقم الصحية والمؤسسات الطبية، محمّلًا الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف المتكرر والممنهج.

ودعا المجمع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، مُطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية العاملة في الميدان.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و718 شهيدًا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #مجمع ناصر الطبي #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

