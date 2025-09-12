مؤسسات الأسرى تكشف: 19 ألف حالة اعتقال في الضَّفة الغربية منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد حملات الاعتقال الممنهجة التي بلغت ذروتها منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث طالت أكثر من 19 ألف مواطن من الضفة الغربية.

وأوضحت المؤسستان، في بيان مشترك صدر مساء أمس الخميس، أن هذا العدد يشمل من أبقت سلطات الاحتلال على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقا، فيما لا يتضمن المعتقلين من قطاع غزة الذين تُقدّر أعدادهم بالآلاف.

وأشار البيان إلى أن مشاهد الاعتقالات الجماعية، التي طالت المئات في محافظة طولكرم خلال ساعات قليلة، ليست سوى امتداد لعمليات الاعتقال الواسعة التي شهدها قطاع غزة منذ بدء الحرب، والتي رافقها تنكيل وإذلال ممنهج وعمليات تحقيق ميداني.

وأضاف، أن أعداد الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال تشهد تصاعدا غير مسبوق، حيث بلغ عددهم مع بداية أيلول/سبتمبر 2025 أكثر من 11 ألفا، وهم فقط المحتجزون في السجون الخاضعة لإدارة "سلطة السجون الإسرائيلية"، دون احتساب آلاف المعتقلين المحتجزين في المعسكرات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

وشددت الهيئة والنادي على ضرورة تواصل عائلات المعتقلين مع مديريات هيئة الأسرى ونادي الأسير، لمتابعة قضاياهم وتمكين المؤسستين من رصد هذه الانتهاكات.

المصدر / وكالات