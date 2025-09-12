إصابات برصاص الاحتلال شرقي رام الله

فلسطين أون لاين

12 سبتمبر 2025 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
 أصيب 5 شبان فجر اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية دير جرير شرق مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان، بأن الاحتلال أطلق النار على مجموعة من الشبان في الشارع الواصل بين القرية وبلدة سلواد المجاورة، ما أدى إلى إصابة 5 منهم بجروح.

ولفت إلى أن إصابتين وصفت جروحهما بالمتوسطة وثلاثة آخرين بالطفيفة، فيما أن أحد الإصابات احتجزها الاحتلال لبعض الوقت قبل أن تتسلمها طواقم الإسعاف.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة صعد "الجيش الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1019 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #ضم الضفة #إصابات برصاص الاحتلال #طوفان الأقصى

