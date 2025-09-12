فيدان: الإبادة في غزَّة مستمرة والتَّهديد "الإسرائيلي" يتوسع في المنطقة

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الإبادة الجماعية الناجمة عن التجويع الممنهج في غزة "مستمرة"، والتوسع والتهديد الإسرائيلي متواصلان في المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الخميس، مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، في العاصمة الإيطالية.

وأوضح فيدان، أن الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي على إسرائيل "غير كاف ولم يصل إلى حد الردع".

وأضاف "الوهم الذي خلقته إسرائيل في أعين الرأي العام الدولي على مر السنين يتلاشى تدريجيا، إذ تكشّف وجهها الحقيقي ونواياها الحقيقية، ورغم تأخر الوقت إلا أننا نشهد صحوة كبيرة في المجتمع الدولي".

وذكر فيدان، أن العالم كله شاهد كيف انتهكت إسرائيل جميع القواعد التي تعتبر مقدسة لدى الإنسانية؛ واحدة تلو الأخرى، وبلا اكتراث.

وأضاف قائلاً: "العالم، وخصوصا المجتمع الغربي، يعيش صراعاً مع قيمه الخاصة".

ولفت فيدان، أن الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي والقيم الغربية ستكون له عواقب وخيمة.

وشدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا أكبر، واعتماد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على قرارات أكثر فاعلية لوقف "إسرائيل"، وإلا فإن النظام الدولي المتآكل بشكل كبير قد ينهار تماما.

وبشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، أشاد فيدان بها قائلا: "قطر دولة تنتهج سياسة خارجية سلمية وتمارس أنشطة وساطة ناجحة".

وأضاف "إن امتداد سياسة "إسرائيل" التوسعية إلى قطر يجب أن يُنبّه الجهات التي تغض الطرف عن نتنياهو".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و718 شهيدًا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

المصدر / وكالات