نشطاء ينظِّمون معرض صور في محطة"أمستردام" تضامنًا مع غزَّة

نظم عدد من نشطاء السلام العرب والهولنديين في محطة مترو أمستردام المركزية بالعاصمة الهولندية احتجاجًا جماهيريا للتنديد بجرائم الكيان الصهيوني في غزة.

وتخلل التظاهرة، معرض تجسيدي صامت احتوى على العديد من الصور والمشاهد المجازر والقصف والاستهداف من قبل جيش الاحتلال ضد المدنيين العزل في قطاع غزة بالإضافة إلى تجسيد مشاهد الجوع بحق سكان غزة ومجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحقهم.

وقد هتف المتظاهرون بشعارات تطالب بتحرير فلسطين وإنهاء الدعم الهولندي على المستوى الرسمي للكيان الصهيوني.

وتشهد العاصمة والمدن الهولندية باستمرار تحركات ووقفات احتجاجية للتنديد بالحرب في غزة.

ويطالب المشاركون فيها بإنهاء الحرب وكسر الحصار غير القانوني، كما طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة مثل قطع العلاقات مع "إسرائيل".

الجدير بالذكر أن جميع أعضاء الحكومة من حزب “العقد الاجتماعي الجديد” قدموا استقالتهم من حكومة تصريف الأعمال، بعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، احتجاجًا على فشل فرض عقوبات على “إسرائيل” جراء عدوانها المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و718 شهيدًا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.





