اليونيسف: معدلات سوء التَّغذية بين الأطفال في غزة تزداد بصورة "غير مسبوقة"

12 سبتمبر 2025 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في قطاع غزة تزداد بوتيرة مقلقة، وإن أحدث البيانات تظهر تسجيل نسبة غير مسبوقة في آب/أغسطس للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ممن تم فحصهم.

وأشارت المنظمة في بيان صحفي، أمس الخميس، إلى أن النسبة في أنحاء غزة زادت إلى 13.5% الشهر الماضي بعد أن كانت 8.3% في تموز/يوليو.

وأضافت "في مدينة غزة - حيث تم تأكيد حدوث المجاعة - كان عدد الأطفال الذين خضعوا للعلاج من سوء التغذية، أعلى إذ بلغ 19% فيما كانت النسبة 16% في شهر تموز".

كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف قالت إن واحدا من بين كل 5 أطفال في مدينة غزة شُخص بسوء التغذية الحاد خلال شهر آب/ أغسطس وكان بحاجة إلى الدعم التغذوي الإضافي المنقذ للحياة الذي توفره اليونيسف.

وأشارت إلى تمكُّن المنظمة من جلب مزيد من الإمدادات إلى قطاع غزة. لكنها قالت إن التصعيد العسكري الإسرائيلي في المدينة أجبر نحو 10 مراكز تغذية على الإغلاق، مما ترك الأطفال أكثر عرضة للخطر.

وشددت على ضرورة حماية خدمات التغذية في مدينة غزة وأنحاء القطاع، مضيفة: "يجب ألا يعاني أي طفل من سوء التغذية الذي يمكننا منعه وعلاجه عندما نتمكن من الوصول وتوصيل المساعدات بأمان".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 64 ألفا و718 شهيدًا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.

