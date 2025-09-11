بلدية غزة: قصف الاحتلال دمّر مركز الأطراف الصناعية والشلل

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا إن مركز الأطراف الصناعية والشلل تعرّض لأضرار جسيمة بعد قصف الطائرات الإسرائيلية لمبانٍ مجاورة، ما أدى إلى توقفه مؤقتًا عن العمل بانتظار استكمال الصيانة والإصلاح.

وأوضح مهنا، في تصريحات صحفية، أن توقف عمل المركز ينعكس سلبًا على آلاف الجرحى وذوي البتر ومرضى الشلل، ويقيّد قدرتهم على استعادة الحركة والحياة الطبيعية.

وبيّن أن القصف أدى إلى انهيارات وتصدعات في الجدران والأسقف، وتدمير المخازن الرئيسية والفرعية، وتحطم النوافذ والأبواب، فضلًا عن تضرر ألواح الطاقة الشمسية وبراميل المياه وتلف المعدات الأساسية اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة المساندة. كما تضررت شبكات المياه والصرف الصحي بشكل كبير، ما زاد من صعوبة استمرار العمل في المركز.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية والفنية في البلدية شرعت في تقييم الأضرار والبدء بأعمال الصيانة والإصلاح رغم شح الإمكانيات والحصار، محذرًا من أن الاستهدافات المتكررة في منطقة الصحابة وشارع اليرموك تهدد استمرارية عمل المركز وتعرض حياة المرضى والكادر الطبي لمخاطر جسيمة.

وختم مهنا بتوجيه نداء عاجل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك الفوري لوقف العدوان وحماية المرافق الطبية، وضمان إدخال المستلزمات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات الإنسانية.