سيناتوران أمريكيان: ما يجري في غزة والضفة "تطهير عرقي"

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهم سيناتوران أمريكيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة تطهير عرقي واضحة في قطاع غزة، تقوم على تدمير المنازل لمنع السكان من العودة وحرمانهم من الغذاء.

وقال السيناتور جيف ميركلي، إن الأطفال هم أكثر الفئات تضررًا من الجوع في القطاع، مشيرًا إلى أن إدخال المساعدات يُقيَّد بشكل متعمد، ما يجعل المجاعة سلاحًا لإبادة الفلسطينيين.

وأكد أن "ما يحدث في غزة هو تدمير شامل للمنازل وحرمان ممنهج من الغذاء، في إطار عملية تطهير عرقي متكاملة".

وأضاف السيناتور الأمريكي أن على الولايات المتحدة أن توقف تواطؤها في هذه الجرائم، وأن تتوقف عن تزويد "إسرائيل" بالبنادق الهجومية التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية.

وشدد على أن ما تفعله "إسرائيل" في غزة والضفة "أمر خاطئ تمامًا"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورًا لإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن الأسرى.

من جانبه، قال السيناتور فان هولن إن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب تطهيرًا عرقيًا في غزة، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سهّلت هذه السياسات عبر الدعم غير المشروط.

وأوضح هولن أن "إسرائيل" تواصل بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، حيث يشهد الوضع هناك تطهيرًا عرقيًا بطيئًا ومتدرجًا، مما يعمّق مناخ الفصل العنصري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدًا، و163 ألفا و859 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 411 فلسطينيا، بينهم 142 طفلا.