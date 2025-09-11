فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة: قصف الاحتلال دمّر مركز الأطراف الصناعية والشلل

سيناتوران أمريكيان: ما يجري في غزة والضفة "تطهير عرقي"

هاكرز أتراك يخترقون هاتف وزير الحرب الإسرائيلي

الإبادة في يومها الـ 706.. الاحتلال يحرق خيام النَّازحين ويُواصل مجازره الدَّامية في غزَّة

المجاعة تفتك بجسد ريم... ابنة وحيدة "تتلاشى" أمام والدها

القسَّام تبثُّ مشاهد كمين "نوعيّ" أدَّى لمقتل طاقم دبَّابة في جباليا

صناديق متفجِّرة على رؤوس المدنيِّين..."الكوَّاد كابتر" تهدِّد أهالي "الشَّيخ رضوان"

مصدر أمني: عصابات عملاء ومستعربين تختطف مجاهدين في غزة

تحقيق يكشف عن عصابة أمريكيَّة معادية للإسلام تعمل في غزَّة

قنَّاصة إسرائيليُّون وأميركيُّون يعترفون بقتل مدنيِّين عزل في غزة

هاكرز أتراك يخترقون هاتف وزير الحرب الإسرائيلي

11 سبتمبر 2025 . الساعة 20:28 بتوقيت القدس
...
هاكرز أتراك يخترقون هاتف وزير الحرب الإسرائيلي
متابعة/ فلسطين أون لاين

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مجموعة هاكرز أتراك نشرت، مساء اليوم، رقم الهاتف المحمول لوزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدة أن أحد أفرادها تمكن من إجراء اتصال مباشر معه.

وبحسب الصحيفة، فقد أجاب كاتس عن طريق الخطأ على مكالمة فيديو واردة، قبل أن يحاول إنهاءها بسرعة، غير أن القراصنة استغلوا اللحظة لالتقاط صورة له خلال المكالمة.

وأوضحت أن الهاكرز وجّهوا الشتائم لوزير الحرب كاتس أثناء الاتصال، قبل أن يغلقه الأخير فورًا، فيما بادروا لاحقًا بنشر الصورة الملتقطة على المنصات الإلكترونية.

photo_2025-09-11_20-08-10.jpg
 

 

#تركيا #كاتس #هاكرز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة