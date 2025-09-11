هاكرز أتراك يخترقون هاتف وزير الحرب الإسرائيلي

متابعة/ فلسطين أون لاين

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مجموعة هاكرز أتراك نشرت، مساء اليوم، رقم الهاتف المحمول لوزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مؤكدة أن أحد أفرادها تمكن من إجراء اتصال مباشر معه.

وبحسب الصحيفة، فقد أجاب كاتس عن طريق الخطأ على مكالمة فيديو واردة، قبل أن يحاول إنهاءها بسرعة، غير أن القراصنة استغلوا اللحظة لالتقاط صورة له خلال المكالمة.

وأوضحت أن الهاكرز وجّهوا الشتائم لوزير الحرب كاتس أثناء الاتصال، قبل أن يغلقه الأخير فورًا، فيما بادروا لاحقًا بنشر الصورة الملتقطة على المنصات الإلكترونية.



