سي إن إن: مصر تحذر "إسرائيل" عبر واشنطن من انتهاك أراضيها

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الخميس، بأن مصر وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة تحمل تحذيرا من "عواقب وخيمة" في حال محاولة إسرائيل تنفيذ عمليات على أراضيها، مثلما فعلت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول مصري، لم تسمه، قوله إن مصر "وجّهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي محاولات إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب وخيمة"، دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، وأدانت قطر، في بيان للخارجية، الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أدى إلى استشهاد 6 أفراد بينهم عنصر من قوى الأمن الداخلي القطرية.

فيما أعلنت "حماس" في بيان نجاة وفدها المفاوض، بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها المتكررة التي تنتهك القانون الدولي.