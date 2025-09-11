فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسَّام تبثُّ مشاهد كمين "نوعيّ" أدَّى لمقتل طاقم دبَّابة في جباليا

قيادي في حماس: محاولة اغتيال قادة الحركة بالدوحة لن يغير مواقفها ومطالبها

قطر تشيَّع شهداء محاولة اغتيال وفد حماس بمشاركة الأمير تميم

تحقيق يكشف عن عصابة أمريكيَّة معادية للإسلام تعمل في غزَّة

قصف الدَّوحة اعتداءً على السِّيادة القطريَّة والعمليَّة التَّفاوضيَّة بشأن غزَّة

لطلبة مدارس غزة: تفعيل اختبارات "WISE School".. فرصة أخيرة

إصابة جنديين بتفجير عبوة ناسفة غرب طولكرم

قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الهجوم "الإسرائيلي" على قطر

الإبعاد عن الأقصى: سياسة الاحتلال لتفريغ المسجد قبيل مواسم العدوان

التعددية في الآراء على منصات التواصل الاجتماعي.. بين التأثيرات النفسية والمخاطر الجماعية

قيادي في حماس: محاولة اغتيال قادة الحركة بالدوحة لن يغير مواقفها ومطالبها

11 سبتمبر 2025 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
...
قيادي في حماس: محاولة اغتيال قادة الحركة بالدوحة لن يغير مواقفها ومطالبها
غزة/ فلسطين أون لاين

أكد القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، الخميس، أن استهداف الوفد المفاوض في العاصمة القطرية لم يكن مجرد محاولة اغتيال، بل عدوان شامل على الوساطة والدور العربي والإسلامي.

وفي كلمة مصوّرة، نعى برهوم الشهداء الستة، بينهم عنصر من قوات الأمن القطرية، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على الدوحة، مشيراً إلى أن امتزاج الدم الفلسطيني بالقطري يؤكد أن المعركة مع الاحتلال ليست معركة فلسطين وحدها، بل معركة الأمة بأكملها.

وأوضح أن محاولة الاغتيال وقعت بعد يوم واحد من لقاء رئيس الوزراء القطري وتسلمه المقترح الأميركي الجديد، وفي لحظة كان الوفد يناقش فيها الرد عليه، معتبراً أن استهداف منازل القيادات وعائلاتهم هو قصف لمسار التفاوض نفسه وللدور القطري والمصري في الوساطة.

وشدد برهوم على أن الإدارة الأميركية شريك كامل في هذه الجريمة عبر توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري للاحتلال، محملاً إياها المسؤولية الأخلاقية والسياسية.

وأكد أن دماء القادة ليست أغلى من دماء الأطفال والنساء في غزة، وأن هذه الجرائم لن تكسر إرادة الحركة، بل تزيدها ثباتاً.

وطالب الدول العربية والإسلامية باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني لمحاسبة نتنياهو وحكومته، والتحرك العاجل لوقف الحرب والإبادة والتجويع بحق شعب غزة.

كما ثمّن تضامن الشعوب والحكومات مع قطر والمقاومة، مؤكداً تمسك حماس بمطالبها: وقف العدوان، الانسحاب الكامل من غزة، تبادل أسرى حقيقي، والإغاثة وإعادة الإعمار.

#حماس #غزة #المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة