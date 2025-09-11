تحقيق يكشف عن عصابة أمريكيَّة معادية للإسلام تعمل في غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) في تحقيق استقصائي، أن شركة UG Solutions (UGS) المتعاقدة أمنيًا في قطاع غزة استعانت بعناصر من عصابة دراجات نارية أمريكية تحمل تاريخًا عدائيًا تجاه الإسلام، لتأمين مواقع توزيع المساعدات الإنسانية التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF).

وبحسب التحقيق، فقد وظّفت الشركة ما لا يقل عن 10 أعضاء من عصابة "إنفيدلز" (Infidels MC)، بينهم سبعة يشغلون مناصب قيادية عليا ضمن العملية المدعومة أميركيًا وإسرائيليًا.

ويقود المجموعة في غزة جوني "تاز" مولفورد، وهو جندي أمريكي سابق سبق أن أُدين بتهم فساد وسرقة وتضليل السلطات العسكرية.

العصابة التي عُرفت بخطابها العدائي ضد المسلمين تستخدم رموزًا وشعارات صليبية، أبرزها الرقم 1095 في إشارة إلى انطلاق الحملة الصليبية الأولى، وتنشر بشكل متكرر محتوى مسيئًا للإسلام، بما في ذلك منشورات ساخرة وصور مهينة.

وفي إحدى الصور التي نشرها قائد فريق الأمن جوش ميلر، ظهر متعاقدون في غزة وهم يرفعون لافتة كتب عليها: “لنجعل غزة عظيمة مجددًا”، بينما يحمل ميلر نفسه وشمًا على أصابعه بكلمة "صليبي" ورقم 1095.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث استشهد أكثر من 2,456 مدنيًا وأُصيب 17,861 آخرون منذ افتتاح مواقع المساعدات في مايو/أيار الماضي.

كما تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق تجمعات المدنيين عند مراكز توزيع المساعدات، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي.