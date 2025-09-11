فلسطين أون لاين

11 سبتمبر 2025 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
إصابة جنديين بتفجير عبوة ناسفة غرب طولكرم

أصيب جنديان "إسرائيليان"، اليوم الخميس، بتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الاحتلال غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن مركبة من نوع "بانثر" تابعة "للجيش الإسرائيلي" تعرضت لتفجير عبوة ناسفة في معبر 104 قرب طولكرم، ما أسفر عن إصابة جنديين من طاقمها.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن آلية عسكرية تضررت نتيجة انفجار عبوة ناسفة على السياج في طولكرم.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من تفجير عبوة شديدة الانفجار بآلية إسرائيلية قرب حاجز "نتساني عوز" غرب محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها تمكنوا برفقة أبطال شعبنا في تمام الساعة 1:20م اليوم من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع شجاع 1 بآلية عسكرية من نوع نمر وإخراجها عن الخدمة قرب حاجز تسناعوز محققين إصابات مؤكدة، كما أكد مجاهدونا رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

5388698452302619615.jpg


 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

