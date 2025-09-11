إصابة جنديين بتفجير عبوة ناسفة غرب طولكرم

أصيب جنديان "إسرائيليان"، اليوم الخميس، بتفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية لقوات الاحتلال غرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن مركبة من نوع "بانثر" تابعة "للجيش الإسرائيلي" تعرضت لتفجير عبوة ناسفة في معبر 104 قرب طولكرم، ما أسفر عن إصابة جنديين من طاقمها.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن آلية عسكرية تضررت نتيجة انفجار عبوة ناسفة على السياج في طولكرم.

ومن جهتها، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في مدينة طولكرم.. تنسيقنا المقدس.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، إن مقاتليها تمكنوا برفقة أبطال شعبنا في تمام الساعة 1:20م اليوم من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع شجاع 1 بآلية عسكرية من نوع نمر وإخراجها عن الخدمة قرب حاجز تسناعوز محققين إصابات مؤكدة، كما أكد مجاهدونا رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء".





المصدر / فلسطين أون لاين