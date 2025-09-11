فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزَّة: 72 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وحصيلةٌ جديدة لشهداء لُقمة العيش

الدفاع المدني: الاحتلال يتعمَّد قصف المنازل المأهولة بالسُّكان لدفعهم نحو النُّزوح القسريّ

لو كان منتصراً لما ذهب إلى قطر

"العفو الدولية" تدين التهجير الجماعي لسكان مدينة غزَّة.. "خرقٌ واضح للقانون الدولي"

دعوى قضائية في ألمانيا ضد جندي "إسرائيلي" لارتكابه جرائم إبادة في غزَّة

نتنياهو يرشِّح ديفيد زيني لرئاسة لـ"الشاباك"

قوات الاحتلال تعتقل صيادين وتفجِّر قواربهم في بحر غزَّة

محافظ بنك (إسرائيل): "الحرب في غزة تُعادل اقتصادياً ثلاثين ضعف كارثة برجي التجارة العالمي"

"وصفه ترمب بـ"الأسطوري العظيم" وأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على مقتله.. من هو تشارلي كيرك؟

الشرطة العسكرية "الإسرائيلية"تداهم منازل طلاب "حريديم".. مواجهات متُصاعدة

الصحة بغزَّة: 72 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وحصيلةٌ جديدة لشهداء لُقمة العيش

11 سبتمبر 2025 . الساعة 13:14 بتوقيت القدس
...
الصحة بغزَّة: 72 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وحصيلةٌ جديدة لشهداء لُقمة العيش

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 72 شهيدًا و 356 إصابة جديدة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 9 شهداء و 87 إصابة،
ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,465 شهيدًا وأكثر من 17,948 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية (من بينهم 1 طفل)؛
ليرتفع العدد الإجمالي إلى 411 حالة وفاة، من ضمنهم 142 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان IPC للمجاعة في غزة، تم تسجيل 133 حالة وفاة، من بينهم 27 طفلًا.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,170 شهيدًا و 51,818 إصابة، لترتفع  حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,718 شهيدًا و 163,859 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #شهداء لقمة العيش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة