الدفاع المدني: الاحتلال يتعمَّد قصف المنازل المأهولة بالسُّكان لدفعهم نحو النُّزوح القسريّ

قال الدفاع المدني في غزة، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى خلال الأيام الحالية إلى إحداث زعزعة داخل الأحياء السكنية في مدينة غزة؛ لاسيما التي تكتظ بالسكان المدنيين.

وأوضح الدفاع المدني، أنَّ الاحتلال يتعمد قصف بعض المنازل والمربعات السكنية داخل هذه الأحياء بهدف دفع سكانها إلى النزوح نحو وسط وجنوب قطاع غزة، غير مكترث بالظروف الإنسانية المأساوية التي يعيشها السكان.

وأشار إلى أن عدة مناشدات وصلتهم من العائلات الفلسطينية التي يتم تحذيرها لإخلاء منازلها، حيث تجد صعوبة كبيرة في إيجاد أماكن تأويها داخل مدينة عزة، فتضطر بعد ساعات قليلة العودة إلى منازلها التي تضررت بفعل تدمير المباني السكنية المجاورة لها، وسط مخاطر كبيرة على حياتهم.

وأكد الدفاع المدني، أن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ مخططه لدفع المدنيين في مدينة غزة للنزوح من مساكنهم نحو مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب العالم الحر بالخروج عن صمته وإجبار الاحتلال "الإسرائيلي" للتوقف عن مخططه التهجيري للمدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين