"العفو الدولية" تدين التهجير الجماعي لسكان مدينة غزَّة.. "خرقٌ واضح للقانون الدولي"

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، أوامر الجيش الإسرائيلي بإجبار سكان مدينة غزة على النزوح الجماعي، واعتبرتها "وحشية وغير مشروعة"، مؤكدة أنها تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة في بيان لها إن أوامر التهجير الجماعي "تفاقم ظروف حياة الإبادة التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من سكان غزة يعيشون تحت القصف والتجويع، فيما اضطر كثيرون للإقامة في مخيمات مؤقتة أو مبانٍ مكتظة تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأكدت "العفو الدولية" أن دفع الفلسطينيين إلى النزوح القسري يشكّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.

وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 228 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال.





المصدر / وكالات