قوات الاحتلال تعتقل صيادين وتفجِّر قواربهم في بحر غزَّة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عددًا من الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة، تزامنًا مع تفجير قوارب الصيد الخاصة بهم.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، إن بحرية الاحتلال اعتقلت عددًا من الصيادين في بحر غزة، عُرف منهم: بشير محمد نصار ونجله مؤمن، مدحت رائد نصار وشقيقه إبراهيم رائد نصار ونجله رائد، يوسف شحادة القرعان، وعماد جلال القرعان.

وأشار "إعلام الأسرى"، إلى أن الاحتلال فجَّر عددًا من القوارب الخاصة بالصيادين قبل اعتقال عدد منهم.

ويواصل الاحتلال انتهاكاته ضد الصيادين في بحر غزة، ووفقًا لآخر التقارير فقد ارتقى 210 صيادين بنيران الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت الإبادة نحو 228 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين