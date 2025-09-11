محافظ بنك (إسرائيل): "الحرب في غزة تُعادل اقتصادياً ثلاثين ضعف كارثة برجي التجارة العالمي"

فلسطين أون لاين

11 سبتمبر 2025 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
ترجمة عبد الله الزطمة

أظهرت بيانات بنك (إسرائيل) أن حجم القروض العقارية الممنوحة في أغسطس/آب 2025 تراجع بنسبة 14% مقارنةً بشهر يوليو، ليبلغ 9.2 مليار شيكل، أي بانخفاض قدره 1.5 مليار شيكل. ويعكس هذا التراجع تباطؤاً في مبيعات سوق الإسكان، مع ترقب انخفاض الأسعار.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الخميس، فإن القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة ارتفعت من 4.3 إلى 5 مليارات شيكل، ما يشير إلى توقعات بانخفاض سعر الفائدة قريباً، بينما تراجعت القروض ذات الفائدة الثابتة بشكل طفيف إلى 4 مليارات شيكل.

ومن يناير حتى أغسطس 2025، بلغ إجمالي القروض العقارية 70 مليار شيكل، مقارنةً بـ56 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

محافظ بنك (إسرائيل)، أمير يارون، صرح في مؤتمر اقتصادي أن "الحرب في غزة تُعادل اقتصادياً ثلاثين ضعف كارثة برجي التجارة العالمي"، مؤكداً أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صامداً بفضل قوة قطاع التكنولوجيا المتقدمة، الذي يمثل أكثر من 60% من الصادرات.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #تدهور اقتصاد الاحتلال

