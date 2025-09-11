الشرطة العسكرية "الإسرائيلية"تداهم منازل طلاب "حريديم".. مواجهات متُصاعدة

ترجمة عبد الله الزطمة

شنت قوات من الشرطة العسكرية "الإسرائيلية"، الليلة الماضية، مداهمات لمنازل طلاب من مدارس دينية يهودية متشددة "الحريديم" بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، رغم تسجيلهم في مسار "هسدر" الديني الذي يتيح الجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام حريدية، أن المداهمات نُفذت في ساعات الليل، فيما كان بعض الآباء يخدمون في قوات الاحتياط بقطاع غزة. وفي إحدى الحالات لم يكن الطالب المستهدف في المنزل، بل في معهد ديني.

الطلاب يؤكدون أن ملفاتهم معلقة منذ فبراير/شباط بانتظار لجنة استثناءات، فيما يصرّ الجيش على تصنيفهم "فارين من الخدمة". ويشير مراقبون إلى أن الخلافات البيروقراطية بين المؤسسات العسكرية والدينية أدت إلى تفاقم الأزمة.

انتقادات داخلية وُجهت للشرطة العسكرية، متهمة إياها بالتركيز على اعتقال طلاب "هسدر" بدلاً من الفارين الفعليين من الخدمة، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات تهدد ثقة الشباب "الحريديم" بالمسارات الرسمية للانضمام إلى الجيش.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين