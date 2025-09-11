فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محادثة متوترة بين ترامب ونتنياهو عقب هجوم الدوحة.. ما الذي اكتشفه الحليف الأكبر لـ"إسرائيل"؟

بينهم رئيس بلدية سيلة الظهر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مستوطنون يُهاجمون بلدة عطارة شمال رام الله

الاحتلال يفجرِّ مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة ويستهدف دراجة نارية جنوبي لبنان

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 11 سبتمبر 2025

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 11 سبتمبر 2025

"وصفه ترمب بـ"الأسطوري العظيم" وأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على مقتله.. من هو تشارلي كيرك؟

استطلاع يكشف: 63% من الألمان يؤيدون فرض عقوبات أوروبية على "إسرائيل"

فيروسات مجهولة تهاجم المرضى وتنذر بكارثة إنسانية في غزة

عائلة الحصري.. شاهدة وسط الأنقاض على إبادة جماعية مستمرة

الشرطة العسكرية "الإسرائيلية"تداهم منازل طلاب "حريديم".. مواجهات متُصاعدة

11 سبتمبر 2025 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
...
الشرطة العسكرية "الإسرائيلية"تداهم منازل طلاب "حريديم".. مواجهات متُصاعدة
ترجمة عبد الله الزطمة

شنت قوات من الشرطة العسكرية "الإسرائيلية"، الليلة الماضية، مداهمات لمنازل طلاب من مدارس دينية يهودية متشددة "الحريديم" بتهمة الفرار من الخدمة العسكرية، رغم تسجيلهم في مسار "هسدر" الديني الذي يتيح الجمع بين الدراسة الدينية والخدمة العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام حريدية، أن المداهمات نُفذت في ساعات الليل، فيما كان بعض الآباء يخدمون في قوات الاحتياط بقطاع غزة. وفي إحدى الحالات لم يكن الطالب المستهدف في المنزل، بل في معهد ديني.

الطلاب يؤكدون أن ملفاتهم معلقة منذ فبراير/شباط بانتظار لجنة استثناءات، فيما يصرّ الجيش على تصنيفهم "فارين من الخدمة". ويشير مراقبون إلى أن الخلافات البيروقراطية بين المؤسسات العسكرية والدينية أدت إلى تفاقم الأزمة.

انتقادات داخلية وُجهت للشرطة العسكرية، متهمة إياها بالتركيز على اعتقال طلاب "هسدر" بدلاً من الفارين الفعليين من الخدمة، وسط تحذيرات من أن هذه السياسات تهدد ثقة الشباب "الحريديم" بالمسارات الرسمية للانضمام إلى الجيش.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحريديم #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة