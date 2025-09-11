بينهم رئيس بلدية سيلة الظهر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الخميس، تنفيذ حملة مداهمات واقتحامات في محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال العشرات بينهم قيادات في حركة "فتح"، وأسرى محررون، ورؤساء بلديات.

ففي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في المحافظة، واعتقلت رئيس بلدية سيلة الظهر عبد الفتاح أبو علي، إضافة إلى وليد كيلاني ونجله محمد، وأكرم الحنتولي. كما اعتقلت من بلدة كفردان المواطنين يامن ربيع مرعي ومحمد عزام مرعي.

وفي بلدة جبع جنوب جنين، اعتقلت القوات كلًا من زيد عماد أمين كنعان، وطارق ديسي، ومحمد ديسي، ويزن خليلية.

بينما في محافظة طولكرم، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة عتيل شمال المحافظة، واعتقلت كلًا من: جواد السيلاوي، والأسيرين المحررين سامر وسعيد أبو خزنة، إضافة إلى مروان صدقي.

أما في محافظة رام الله والبيرة فاقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات واعتقلت: لؤي عبد الهادي أبو عليا (25 عامًا) من قرية المغير، وعهد رضوان أبو عادي من كفر نعمة، وعبد القادر مخلص كوك (20 عامًا) من ترمسعيا.

وفي محافظة سلفيت، طالت الاعتقالات قيادات بارزة في حركة "فتح"، حيث اعتقلت قوات الاحتلال: نائب أمين سر الحركة في سلفيت أحمد عبد الكريم الديك، وعضو المجلس الثوري للحركة جمال حماد، إضافة إلى القيادي بهجت عاصي. كما اعتقلت من بلدة قراوة بني حسان المواطنين نصر الله محمد حرب ريان، وعدلي محمد ريان، ومالك موسى ريان.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: سرور أحمد أبو سرور (21 عامًا)، وأسيد أبو شعيرة (28 عامًا) من مخيم عايدة، ونضال أحمد سالم عبيات (52 عامًا) من منطقة العبيات شرق المحافظة، وبشار إسحق محمد أبو نجمة (24 عامًا) من مخيم الدهيشة.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت القوات المواطنين أحمد عبد الحليم داوود أبو اسنينة، ووسام يوسف شاور التميمي، بعد مداهمة منازلهم في المدينة.

وأخيرًا في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجدي منصور من بلدة بدّو شمال غرب القدس.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى