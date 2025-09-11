مستوطنون يُهاجمون بلدة عطارة شمال رام الله

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، بلدة عطارة شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا البلدة، وحاولوا إحراق مركبة ما ألحق أضرارا بهيكلها الخارجي، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران منزل المواطن رامي سراحنة.

ويذكر أن المستوطنين أقاموا خلال شهر آب الماضي بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، في مسعى للاستيلاء على جبل تقدر مساحته بنحو 2000 دونم، وهو يعد منطقة أثرية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستعمرون ما يزيد على 1613 اعتداء خلال شهر آب الماضي ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، 1182 منها نفذها جنود الاحتلال، فيما نفذ المستوطنون 431 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله بـ321 اعتداءً، ونابلس بـ274، والخليل بـ220.

المصدر / وكالات