الاحتلال يفجرِّ مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة ويستهدف دراجة نارية جنوبي لبنان

أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، الخميس، على تفجير مبنى تابع لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في أطراف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

وقال مراسل قناة المنار اللبناينة، إن الاحتلال "الإسرائيلي" فجَّر مبنى تابع لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي أبو طويل عيتا الشعب، ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتقى شهيد في استهداف مسيّرة "إسرائيلية" دراجة نارية على الطريق الواصل بيم بلدتي عيتيت وعين بعال الجنوبيتين، ما أدى إلى احتراق الآلية بالكامل، واستشهاد سائقها.

ويأتي هذا الاعتداء الإسرائيلي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وتطال هذه الاعتداءات الإسرائيلية مختلف الأراضي اللبنانية، مع تركّزها في الجنوب، لكن الحدود الشمالية الشرقية شهدت، قبل أيّام قليلة أيضاَ، استشهاد 5 أشخاص، فيما أصيب 5 آخرين، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي نحو 12 غارة على مدينة الهرمل.

المصدر / فلسطين أون لاين