"وصفه ترمب بـ"الأسطوري العظيم" وأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على مقتله.. من هو تشارلي كيرك؟

قُتل الناشط الشبابي اليميني تشارلي كيرك، الحليف البارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال فعالية في حرم إحدى الجامعات في ولاية يوتا غرب البلاد.

وأكد ترمب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ كيرك (31 عامًا) سرعان ما توفي متأثرًا بجروحه، وقال "لقد رحل العظيم، بل الأسطوري، تشارلي كيرك".

وأمر ترمب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع حدادًا على ما أطلق عليه "الوطني" كيرك.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل توقيف المشتبه به في عملية اغتيال كيرك، وأكد لاحقا إطلاق سراحه بعد استجوابه، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر في الحادثة، وتعهد بنشر كافة المعلومات "حرصا على الشفافية".

ووصف سبنسر كوكس (حاكم ولاية يوتا) الحادث بأنه "اغتيال سياسي" وذكرت السلطات أن مطلق النار كان يرتدي ملابس داكنة وأطلق النار من فوق سطح أحد المباني داخل الحرم الجامعي من على مسافة بعيدة.

وأظهرت مقاطع فيديو -منشورة على منصات التواصل- كيرك يتحدث عبر ميكروفون يدوي جالسا تحت خيمة بيضاء. وفجأة يسمع صوت طلقة واحدة، ليرى كيرك يرفع يده اليمنى بينما يتدفق الدم بغزارة من الجانب الأيسر لعنقه. وقد سمعت صيحات ذهول وصرخات بين الحضور قبل أن يبدؤوا بالفرار.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل أنّ الشخص الذي أوقف بشبهة اغتيال المؤثّر اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص الأربعاء خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا أطلق سراحه بعيد توقيفه.

وكتب باتيل على منصة إكس إنّ "الشخص المحتجز أُطلق سراحه بعد استجوابه من قِبل جهات إنفاذ القانون. تحقيقنا مستمرّ، وسنواصل نشر المعلومات حرصا على الشفافية".

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن احتجاز مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة تشارلي كيرك، وفق ما قاله مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.

وقال باتيل حينها على منصة إكس: "المشتبه به في حادث إطلاق النار المروع اليوم الذي أودى بحياة تشارلي كيرك محتجز الآن. سنوافيكم بالتحديثات فور توفرها".

من هو تشارلي كيرك؟

مؤسس منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية" المحافظة الموجهة للشباب عام 2012، وهو صوت مؤثر في عالم حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

يعتبر من أبرز الداعمين لترامب، كما يُعرف بمواقفه المؤيدة بقوة لإسرائيل.

ويظهر كيرك بانتظام على القنوات التلفزيونية، بما في ذلك قناة فوكس نيوز، ليشارك آرائه حول قضايا مختلفة، بما في ذلك ملفات إبستين، وإدارة ترامب، وحرية التعبير، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لمنظمة "نقطة تحول"، وهي فرع من منظمة "نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية"، والتي تعمل في مجال المناصرة السياسية.

كيرك كذلك مُقدم برنامج البودكاست الشهير "عرض تشارلي كيرك"، ومؤلف ثلاثة كتب، منها "عقيدة لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا: الأفكار الوحيدة التي ستفوز بالمستقبل".

المصدر / فلسطين أون لاين