استطلاع يكشف: 63% من الألمان يؤيدون فرض عقوبات أوروبية على "إسرائيل"

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا، أن غالبية المواطنين تؤيد فرض عقوبات أوروبية على "إسرائيل"، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وبحسب ما نقلت شبكة "دويتشه فيله" عن مؤسسة "فيراين"، فإن الاستطلاع الذي نشره موقع "شبيغل أونلاين" أظهر أن 63 بالمئة من الناخبين الألمان يدعمون مقترحات المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات على "إسرائيل"، فيما أبدى آخرون تحفظات أو معارضة.

ويأتي هذا الاستطلاع في وقت تشهد فيه العلاقات الأوروبية – "الإسرائيلية" توترًا متصاعدًا، على خلفية الحرب في غزة وما خلفته من مجاعة ودمار واسع، وسط مطالبات دولية بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأمس الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في "إسرائيل"

وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع "إسرائيل" بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة، وتعليق الدعم الثنائي "لإسرائيل"، وإنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.

وبشأن التجويع "الإسرائيلي" على سكان القطاع، أكدت المسؤولة الأوروبية أن ذلك يجب ألا يستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف، معتبرة أن "ما يحدث هز ضمير العالم".

وبالتزامن مع ذلك، ترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 228 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال.

