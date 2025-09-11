الإبادة في يومها الـ 706.. الاحتلال يحرق خيام النَّازحين ويُواصل مجازره الدَّامية في غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 706 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,098 شهيدًا و 51,462 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,656 شهيدًا و 163,503 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. و

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



ارتقى شهيدان؛ وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة لعائلة أبو هربيد بمحيط شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

وأصيب 4 مواطنين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة الشوا قرب مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما فجّر جيش الاحتلال روبوتًا مفخخًا لتدمير منازل المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، بالتزامن مع غارات على منطقتي النفق وبركة الشيخ رضوان.

وأصيب طفل برصاص الاحتلال بفعل إطلاق آليات الاحتلال النار بكثافة تجاه شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات جيش الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، أحزمة نارية على شارع النفق بمدينة غزة. تزامنًا مع إحراق خيام نازحين بإلقاء قنابل حارقة على المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين