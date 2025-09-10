إطلاق نار على الناشط الأمريكي تشارلي كيرك الداعم لـ "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

شهدت الولايات المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، حادثة صادمة تمثّلت في إطلاق نار استهدف الناشط السياسي الأمريكي المحافظ تشارلي كيرك، مؤسس منظمة Turning Point USA وأحد أبرز المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب، أثناء إلقائه كلمة في جامعة وادي يوتا (Utah Valley University).

وأصيب كيرك في منطقة الرأس أو الرقبة بحسب مقاطع الفيديو التي جرى تداولها سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسادت حالة من الهلع بين الحاضرين الذين فرّوا على عجل مع سماع دوي إطلاق النار، فيما أكدت الشرطة اعتقال مشتبه به في موقع قريب، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الكشف عن وضعه الصحي أو دوافعه فيما ذكرت وكالات غير رسمية عن مقتله.

Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. https://t.co/BkKZc6oDpi — Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025

كيرك (مواليد 1993) يُعد من أبرز وجوه اليمين الشاب في أمريكا، وقد أسس حركة Turning Point USA التي تنشط داخل الجامعات لمواجهة التيارات الليبرالية.

كما يُعرف بدعمه القوي لإسرائيل، وبدفاعه الإعلامي المتكرر عن سياساتها في غزة، مع رفضه في الوقت نفسه توسيع التدخل العسكري الأمريكي المباشر.

وكانت كلمة كيرك جزءًا من جولة "العودة الأمريكية" (American Comeback Tour)، التي ينظمها المحافظون استعدادًا للانتخابات المقبلة.

ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبه المرشح JD فانس، وعدد من قادة الجمهوريين، إلى الصلاة من أجل سلامة كيرك، واعتبروا ما جرى اعتداءً على حرية التعبير والرأي.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) فتح تحقيق عاجل في الحادث، مشددًا على أن فرق الأمن الفيدرالي استجابت بسرعة لتأمين الموقع وجمع المعلومات.

كيرك، الذي يلقبه الإعلام الأمريكي بـ"صوت اليمين الشاب"، اشتهر بمواقفه الحادة ضد التيارات الليبرالية في الجامعات، وبانتقاداته المستمرة للإعلام الأمريكي الذي يصفه بـ"المنحاز".

كما برز كأحد أهم وجوه حملة ترامب خلال الانتخابات السابقة، وظلّ مدافعًا بارزًا عن الرواية الإسرائيلية في مواجهة الانتقادات الدولية.